ATP Washington – Daniil Medvedev vola in finale: il russo spazza via Gojowczyk in meno di un’ora

Daniil Medvedev vince la semifinale dell’ATP di Washington senza alcun problema: doppio 6-2 in meno di un’ora al tedesco Peter Gojowczyk

Essenzialmente una formalità. Questo l’esito della seconda e ultima semifinale dell’ATP di Washington che ha visto la netta vittoria di Daniil Medvedev. Il tennista russo, numero 10 al mondo e testa di serie numero 3 del torneo americano, si è imposto in soli 56 minuti con il punteggio di 6-2 / 6-2 sul tedesco Peter Gojowczyk. In finale Medvedev affronterà Nick Kyrgios che nell’altra semifinale ha sconfitto in 3 set Stefanos Tsitsipas.

