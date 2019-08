ATP Montreal – Super Wawrinka al debutto in Canada, lo svizzero annienta Dimitrov con un doppio 6-4

Il tennista elvetico supera il bulgaro senza particolari problemi, avanzando così al turno successivo dove affronterà Khachanov

Debutto positivo per Stan Wawrinka nella Rogers Cup, torneo dell’ATP World Tour Masters 1000 con un montepremi di 5.701.945 dollari in corso sul cemento di Montreal, in Canada. Il tennista svizzero infatti non lascia scampo a Grigor Dimitrov nel primo turno, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e trentasei minuti di partita.

Un confronto a senso unico, con l’elvetico riuscito a tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine, senza soffrire mai le offensive del proprio avversario. Nel prossimo turno si profila uno scontro interessante per Wawrinka, che affronterà il russo Khachanov, numero 8 del ranking mondiale.

Valuta questo articolo