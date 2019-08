ATP Montreal – Una battaglia lunga 3 ore con tanto di sosta per pioggia: Nishikori si arrende a Gasquet al terzo set

Richard Gasquet batte Kei Nishikori ai sedicesimi dell’ATP di Montreal: il tennista francese trionfa dopo 3 ore ed una pausa per pioggia

Sono servite 3 ore e 8 minuti di gioco a Richard Gasquet per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. E se vi sembra un minutaggio spropositato, sappiate che il match è iniziato poco dopo le 18 e si è concluso nella tarda nottata italiana, dopo oltre 5 ore complessive, a causa di una lunga sosta dovuta alla pioggia. Sono serviti tre set al numero 66 al mondo per piegare Kei Nishikori (numero 6 ATP) con il punteggio di 6-7 (6-8) / 6-2 / 7-6 (7-4).

Valuta questo articolo