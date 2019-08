ATP Montreal – Thiem letteralmente asfaltato da Medvedev, il russo stacca il pass per la semifinale

Niente da fare per il tennista austriaco al cospetto del proprio avversario russo, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-3, 6-1

Bastano 56 minuti a Daniil Medvedev per staccare il per la semifinale della “Rogers Cup“, torneo Atp Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Il tennista russo, testa di serie numero 8, non lascia letteralmente scampo a Dominic Thiem, superandolo in scioltezza con il punteggio di 6-3, 6-1.

Un epilogo davvero inatteso, considerando come l’austriaco fosse la testa di serie numero 2 del seeding. In semifinale dunque ci va il russo, che se la vedrà con il vincente del match in programma nella serata italiana tra Khachanov e Zverev.

