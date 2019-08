ATP Montreal – Thiem e Medvedev agli ottavi: sconfitti Shapovalov ed Edmund

Dominic Thiem e Daniil Medvedev accedono agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: l’austriaco batte Shapovalov, il russo ha la meglio su Edmund

Dominic Thiem e Daniil Medvedev accedono agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Sul cemento canadese, il tennista austriaco, numero 4 al mondo, ha la meglio sul giovane talento di casa Denis Shapovalov (numero 32 ATP), sconfitto in 3 set con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 3-6. Vittoria anche per Daniil Medvedev che supera in un’ora esatta Kyle Edmund. Il giovane russo, numero 9 del tennis mondiale maschile, batte senza problemi il britannico con il punteggio di 6-3 / 6-0.

