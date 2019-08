ATP Montreal – Rafa Nadal cancella Guido Pella, lo spagnolo avanza in scioltezza e sfiderà Fognini

Prova convincente del tennista spagnolo, che stacca senza problemi il pass per i quarti di finale dove affronterà Fognini

Nessuno problema per Rafa Nadal negli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, non poteva essere Guido Pella a mettere in difficoltà il mancino di Manacor, abile a staccare senza problemi il pass per i quarti.

Quasi una passeggiata di salute per lo spagnolo, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di partita, nel corso della quale l’inerzia resta sempre a favore di Rafa Nadal. Nel prossimo turno il numero 2 del mondo affronterà Fabio Fognini, abile a superare in due set il francese Mannarino.

