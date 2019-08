ATP Montreal – Nadal, che sofferenza contro Evans: servono quasi 2 ore per accedere agli ottavi

Rafa Nadal soffre contro Daniel Evans: il tennista spagnolo ha bisogno di 119 minuti per battere il britannico Daniel Evans ai sedicesimi di finale dell’ATP di Montreal

Servono 1 ora e 59 minuti a Rafa Nadal per accedere agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo e prima testa di serie del Masters 1000 canadese in seguito al forfait di Novak Djokovic, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per avere la meglio su Daniel Evans. Nadal si è imposto sul numero 53 al mondo dopo due set, vinti con il punteggio di 7-6 (8-6) / 6-4.

