ATP Montreal – Medvedev vince il derby russo e va in finale: Khachanov sconfitto in 2 set

Daniil Medvedev vince il derby russo contro Karen Khachanov e accede alla finale dell’ATP di Montreal: il numero 9 al mondo affronterà Rafa Nadal

Daniil Medvedev accede alla finale dell’ATP di Montreal. Il giovane tennista russo, numero 9 al mondo, ha vinto dopo 1 ora e 24 minuti il derby contro il connazionale Karen Khachanov che in classifica lo precede di una posizione. Medvedev si è imposto con il punteggio di 1-6 / 6-7 (6-8). In finale il russo affronterà Rafa Nadal, riposatosi visto che la sua semifinale non si è giocata a causa dell’infortunio e del ritiro di Monfils.

