ATP Montreal – Khachanov stende a sorpresa Zverev, sfida tutta russa in semifinale contro Medvedev

Derby russo in una delle due semifinali della “Rogers Cup“, Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Karen Khachanov infatti raggiunge nel penultimo atto del torneo canadese il connazionale Daniil Medvedev, sbarazzandosi nei quarti di Alexander Zverev, terzo favorito del tabellone e battuto con il punteggio di 6-3, 6-3. L’altra semifinale invece se la giocheranno i vincenti degli ultimi due quarti in programma: Nadal-Fognini e Monfils-Bautista Agut.

