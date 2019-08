ATP Montreal – Fabio Fognini non dà scampo a Mannarino, staccato il pass per i quarti di finale

Il tennista italiano supera in scioltezza il proprio avversario, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale dove sfiderà Rafa Nadal

Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Montreal, il tennista azzurro si impone su Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco meno di due ore di partita. Una prestazione davvero convincente quella del tennista azzurro, che non lascia scampo al proprio avversario tenendo sempre in mano il pallino del gioco, accedendo così ai quarti del torneo canadese. Il prossimo avversario di Fognini sarà niente meno che Rafa Nadal, che ha battuto in due set Guido Pella.

