ATP Montreal – Fabio Fognini agli ottavi di finale: il tennista italiano supera Tommy Paul in due set

Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista italiano, scivolato al di fuori dalla top 10 (attualmente 11°) per non aver difeso il titolo di Los Cabos, ha avuto bisogno di 1 ora e 39 minuti per battere lo statunitense Tommy Paul (n° 128 ATP). Fognini si è imposto in due set vinti con il punteggio di 6-7 (3-7) / 3-6.

