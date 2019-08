ATP Montreal – Doppia eliminazione cocente ai sedicesimi: fuori Tsitsipas e Wawrinka

Doppia eliminazione ai sedicesimi di finale dell’ATP di Montreal: Stefanos Tsitsipas cede a Hurkcz, Stan Wawrinka sconfitto da Khachanov

Sedicesimi di finale risultati fatali a due grandi nomi del tennis ATP. Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in 3 set (4-6 / 6-3 / 3-6) dal polacco Hubert Hurkacz che occupa la posizione numero 48 della classifica ATP. Niente da fare anche per Stan Wawrinka in un match, sicuramente più complicato di quello del greco, che lo vedeva opposto al numero 8 del mondo Karen Khachanov. Wawrinka si è arreso al terzo set (6-4 / 6-7 / 6-2).

