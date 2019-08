ATP Montreal – Tutto facile per Cilic al cospetto di Millman, il croato stacca il pass per gli ottavi

Il tennista croato si impone senza patemi contro l’australiano, asfaltandolo con il punteggio di 6-3, 6-4

Marin Cilic accede agli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, superando in scioltezza l’australiano Millman. Nessun problema per il croato nel corso di un match interrotto per pioggia ma ripartito dopo pochi minuti, un dominio assoluto certificato dal punteggio finale di 6-3, 6-4 arrivato dopo un’ora e sedici minuti di gioco. Nel prossimo turno Cilic se la vedrà con il vincente del match tra Shapovalov e Dominic Thiem.

