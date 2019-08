ATP Montreal – Esordio sul velluto per Marin Cilic, nessun problema per il croato contro Klahn

Bastano due set al tennista croato per accedere al secondo turno del torneo di Montreal, steso lo statunitense Klahn con il punteggio di 6-3, 7-6

Tutto semplice per Marin Cilic nel primo turno del torneo ATP di Montreal, il tennista croato non lascia scampo allo statunitense Klahn, superandolo in due set con il punteggio di 6-3, 7-6.

Dopo un avvio soft, il numero 16 del ranking abbassa la concentrazione e trascina il match fino al tie-break, piegando la resistenza del proprio avversario dopo un incessante botta e risposta. Nel prossimo turno Cilic se la vedrà con il vincitore del match tra Millman e Feliciano Lopez.

