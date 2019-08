ATP Kitzbuhel – Thiem stacca il pass per la semifinale, steso in due set lo spagnolo Pablo Andujar

Il tennista austriaco avanza in semifinale nel torneo di casa, dove affronterà l’italiano Lorenzo Sonego

Tutto facile per Dominic Thiem nei quarti di finale del “Generali Open”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 524.340 euro, in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria.

Davanti al proprio pubblico, il numero 4 del ranking supera senza problemi Pablo Andujar, stendendolo con il punteggio di 7-6 (4) 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. In semifinale, l’austriaco se la vedrà con Lorenzo Sonego, riuscito a superare nei quarti Fernando Verdasco con un doppio 6-4.

