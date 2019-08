ATP Cincinnati – Murray subito ko: lo scozzese eliminato in due set da Gasquet

Andy Murray eliminato al primo turno del torneo ATP di Cincinnati: Gasquet vola ai sedicesimi

Esordio amaro per Andy Murray al primo turno del “Western & Southern Open”, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 6.056.280 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. Il britannico ha ceduto al francese Gasquet in due set, dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Murray, che arriva da un momento difficile è stato eliminato dal suo rivale con un doppio 6-4.

