ATP Cincinnati – Primo trionfo in un Masters 1000 per Medvedev, il russo piega in finale Goffin in due set

Daniil Medvedev vince il primo Masters 1000 in carriera, imponendosi nel torneo ATP di Cincinnati. Dopo aver battuto Djokovic in semifinale, il russo si sbarazza anche di David Goffin nell’atto finale della competizione, superando il belga con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco.

Una netta prova di forza quella del numero 9 del ranking che, da domani, scalerà ben cinque gradini assestandosi in quinta piazza. Per Medveved si tratta anche del quinto titolo ottenuto in carriera, arrivato grazie ad una prestazione davvero perfetta, coronata da quattro ace nel game finale da autentico campione.

