ATP Cincinnati – A Medvedev il derby russo, Djokovic vola ai quarti

Medvedev e Djokovic chiudono il quadro dei semifinalisti del torneo ATP di Cincinnati: Rublev e Pouille ko in due set

Sono andate in scena nella notte due sfide del torneo ATP di Cincinnati, valide per i quarti di finale. E’ Medvedev ad aggiudicarsi il derby azzurro, mandando al tappeto Rublev, dopo un’ora e 2 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 3-6. Il numero 8 al mondo vola dunque in semifinale, dove sfiderà Djokovic.

Il serbo ha sconfitto nella notte il francese Pouille. Il numero 1 al mondo dopo un primo set difficoltoso si è aggiudicato in scioltezza in secondo, aggiudicandosi la vittoria per 7-6, 6-1, dopo un’ora e 28 minuti di gioco.

Valuta questo articolo