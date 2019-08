ATP Cincinnati – Fognini annuncia il forfait: Shapovalov sfida Sousa all’esordio

Fabio Fognini si ritira a poche ore dall’esordio al torneo ATP di Cincinnati: annunciato il forfait dell’azzurro

Avrebbe dovuto fare il suo esordio domani alle 16 italiane contro Shapovalov, ma ha annunciato nelle ultime ore il suo forfait. Stiamo parlando di Fabio Fognini, fresco del ritorno in top ten nella classifica mondiale: l’azzurro ha annunciato il suo forfait, probabilmente in via precauzionale in vista degli US Open. Al posto di Fognini entra in tabellone il lucky loser Sousa.

