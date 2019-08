ATP Cincinnati – Djokovic applaude Medvedev: “ha giocato in maniera incredibile”

Djokovic si congratula con Medvedev dopo il ko inflittogli dal rivale russo in semifinale al torneo ATP di Cincinnati

Novak Djokovic è stato messo ko da Medvedev, nella notte italiana, nel match valido per la semifinale del torneo ATP di Cincinnati. Il numero 1 al mondo ha ceduto al rivale russo, che ha trionfato in rimonta, staccando così il pass per la finale di stasera contro Goffin.

“Oggi ho perso ma non ho fatto tanti errori, sono stato sconfitto da un avversario che ha giocato in maniera incredibile“,queste le parole del tennista serbo dopo il ko. “Sono soddisfatto del mio gioco, ho visto molte cose positive in vista dello Us Open“, ha concluso.

