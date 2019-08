ATP Cincinnati – Cecchinato ko al primo turno: De Minaur fa fuori l’azzurro al terzo set

Marco Cecchinato eliminato al primo turno dell’ATP di Cincinnati: 10ª sconfitta consecutiva per l’azzurro che si arrende al terzo set contro De Minaur

Marco Cecchinato non riesce a cambiare rotta. Per il tennista azzurro arriva un’altra sconfitta, la decima consecutiva. Questa volta, il tennista numero 61 al mondo è stato battuto da Alex De Minaur, numero 38 al mondo, al primo turno dell’ATP di Cincinnati. Cecchinato, avanti al tie-break del primo set (5-7), si è fatto rimontare al termine di 2 ore e 13 minuti di match, finendo per capitolare nei due set successivi con il punteggio di 6-1 / 6-2.

