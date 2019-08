ATP Cincinnati – Buona la prima per Wawrinka: vittoria in rimonta contro Dimitrov al primo turno

Wawrinka trionfa in rimonta contro Dimitrov all’esordio nel torneo ATP di Cincinnati

Esordio positivo per Stan Wawrinka al torneo ATP di Cincinnati. Prova tosta per lo svizzero, che ha dovuto fare i conti con un durissimo Dimitrov, aggiudicandosi però il match in rimonta. La sfida tra Dimitrov e Wawrinka è terminato dopo due ore e 37 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-7: lo svizzero ai sedicesimi del torneo statunitense adesso sfiderà Rublev.

Valuta questo articolo