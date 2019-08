ATP Cincinnati – Berrettini eliminato all’esordio: l’azzurro ko in due set, avanza Londero

Berrettini cede a Londero: l’azzurro subito ko al torneo ATP di Cincinnati

Niente da fare per Matteo Berrettini al primo turno del “Western & Southern Open”, torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi pari a 6.056.280 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Cincinnati, negli Stati Uniti. L’azzurro, numero 26 del ranking mondiale ha ceduto all’argentino Londero, in tabellone grazie ad una wild card, dopo un’ora e 27 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 3-6.

