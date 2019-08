Ibrahimovic non basta, l’Atletico Madrid stende l’All Star della MLS: brilla la stellina di Joao Felix

La squadra guidata da Ibrahimovic ha perso con il risultato di 3-0 contro l’Atletico Madrid, guidato da un super Joao Felix

La formazione All Star della MLS non riesce ad arginare l’Atletico Madrid, cedendo con un pesantissimo 3-0 al termine del match disputato all’Orlando City Stadium in Florida, davanti a 25 mila spettatori.

Nonostante la presenza di Ibrahimovic, Rooney, Schwensteiger, Vela e Nani tra le fila della rappresentativa della Lega americana, i colchoneros non gli hanno dato scampo, andando a segno con Marcos Llorente, Joao Felix e Diego Costa. Grandissima prestazione per la stellina portoghese acquistata in questa sessione di mercato dal Benfica, un acquisto top che sta già regalando soddisfazioni a Simeone.

