Atletica – Meeting Melinda: Battocletti nuovamente sui 300 a Cles

Atletica: Battocletti di nuovo sui 3000 a Cles dopo il record. L’azzurra è l’atleta più attesa del 27° Meeting Melinda

La padrona di casa Nadia Battocletti è l’atleta più attesa del 27° Meeting Melinda, sabato 24 agosto a Cles (Trento). Otto giorni dopo il primato italiano under 20 dei 3000 metri, la 19enne delle Fiamme Azzurre tornerà in azione nella stessa distanza, stavolta sulla pista dove si allena abitualmente. Per la mezzofondista di Cavareno, figlia d’arte e allenata dal papà Giuliano, c’è l’obiettivo di ritoccare di nuovo il crono-record di 9:04.46 realizzato il 16 agosto a Goteborg, in Svezia, migliorando un limite nazionale che resisteva da quarant’anni. In terra svedese, ma a Boras, ha conquistato nel mese scorso l’argento sui 5000 agli Europei di categoria: la sua terza medaglia continentale, che si aggiunge all’oro nel cross di Tilburg e al bronzo di due anni fa nei 3000 a Grosseto. La gara annuncia al via diverse specialiste giapponesi, a cominciare da Nana Kuraoka (personale di 9:08.02), e africane come l’ugandese Juliet Chekwel (Gs Lammari) e la burundese Elvanie Nimbona (Caivano Runners). Nella prossima settimana, martedì al meeting di Rovereto, è previsto invece il debutto della giovane trentina sui 3000 siepi. In gara a Cles anche le sorelle Vandi: Elisabetta (Fiamme Oro) nei 400 ed Eleonora (Avis Macerata) negli 800.

