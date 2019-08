Atletica, domenica in programma il meeting di Madrid: cinque gli azzurri in gara tra cui Fofana

Salta ‘in casa’ Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento

La pista è nuovissima, di un verde brillante. Il meeting di Madrid nella serata di inaugurazione dello stadio Vallehermoso offre il palcoscenico a cinque atleti italiani, domenica 25 agosto. Salta “in casa” Laura Strati, che della capitale spagnola ha fatto la propria sede d’allenamento.

La lunghista dell’Atletica Vicentina torna in pedana dopo il recente stop di Lisbona per il fastidio a un piede avvertito in riscaldamento: “dopo la risonanza posso dire che il dolore non è grave”, le parole della 28enne che proprio in Spagna nel 2017, ad Avila, firmò il salto migliore della carriera (6,72), misura avvicinata in giugno a Vicenza con 6,65. Nuovo impegno dopo il sesto posto degli Europei a squadre di Bydgoszcz per Hassane Fofana nei 110hs: il 27enne delle Fiamme Oro, sceso per due volte a 13.44 in giugno e quindi già in possesso dello standard mondiale per Doha, troverà di nuovo il vicecampione olimpico Orlando Ortega (iscritto anche in Diamond League a Parigi sabato), vincitore in Polonia e due volte a segno nel circuito dei diamanti 2019. Dopo il 4,32 di mercoledì a Rieti, è l’ora di un altro confronto per le astiste azzurre Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) e Roberta Bruni (Carabinieri) che proveranno a rafforzare il 4,46 stagionale (4,50 indoor per la Malavisi). Nel triplo è atteso il campione italiano Samuele Cerro (Enterprise Sport & Service).

