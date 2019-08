Atletica – Meeting di Bellinzona: tanti azzurri in pedana, presenti nell’alto Trost e Vallortigara

Le due saltatrici azzurre scenderanno in gara per darsi battaglia, con la vicentina dei Carabinieri che rientra dopo tre mesi di stop

Folta presenza italiana domenica 1° settembre al meeting di Bellinzona, in Svizzera. Nel salto in alto scenderanno in pedana le due azzurre Elena Vallortigara e Alessia Trost. Per la vicentina dei Carabinieri sarà il rientro agonistico, dopo tre mesi di stop per la distorsione alla caviglia destra, con l’intenzione di avvicinare lo standard di iscrizione per i prossimi Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) fissato a 1,94. Una misura sfiorata durante l’inverno con 1,92, che in ogni caso potrebbe valere l’invito alla manifestazione iridata grazie al meccanismo dei “target numbers”. La friulana delle Fiamme Gialle arriva invece dal successo di martedì a Rovereto, valicando 1,92 alla prima prova. Quest’anno ha superato due volte 1,94: in sala e poi con il terzo posto agli Europei a squadre di Bydgoszcz.

Al Galà dei Castelli, in Canton Ticino, sfida tra i due migliori specialisti italiani anche nel getto del peso a cominciare da Leonardo Fabbri, protagonista di una stagione che l’ha visto a un soffio dai 21 metri con 20,99 (terzo azzurro di sempre e miglior risultato a livello nazionale degli ultimi 22 anni). Il vicecampione europeo under 23 ha osservato alcuni giorni di riposo al ritorno dalla rassegna continentale per team in Polonia, a causa di un’infiammazione tendinea, ma il fiorentino dell’Aeronautica è pronto per un doppio impegno in 24 ore: lunedì 2 settembre sarà infatti a Zagabria. A Bellinzona in gara quindi il reatino Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro) che a sua volta ha infranto la barriera dei 20 metri quest’anno (20,17). La riunione svizzera vedrà impegnato nei 110 ostacoli Hassane Fofana (Fiamme Oro), che ha raggiunto il “minimo” mondiale correndo due volte in 13.44 quest’anno. Sul rettilineo della rinnovata pista di Bellinzona toccherà poi agli sprinter: nei 100 metri in azione la campionessa italiana Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) e Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Ispa Group).

Il meeting Istaf di Berlino, domenica 1° settembre, taglia il traguardo dell’edizione numero 78. Nella penultima tappa del World Challenge IAAF, in gara Laura Strati (Atl. Vicentina) che sulla pedana del lungo punta a migliorare il primato stagionale di 6,65. Si preannuncia una competizione di alto livello con la tedesca campionessa europea Malaika Mihambo, quattro volte oltre i sette metri (fino a 7,16) quest’anno, opposta alla serba iridata indoor Ivana Spanovic.

