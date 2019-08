Atletica – Terribile schianto in Kenya: Rudisha perde il controllo del suo Suv e finisce contro un bus

Spaventoso incidente in Kenya per l’atleta Rudisha: il 30enne perdo il controllo del suo Suv e si schianta contro un bus, illeso

Grande spavento in Kenya per il mezzofondista David Rudisha: il keniano è stato vittima di un terribile incidente stradale dal quale è uscito fortunatamente illeso. Leggere contusioni pe ril primatista mondiale degli 800 metri che ha perso il controllo del suo Suv dopo lo scoppio di una gomma, andandosi a scontrare con un autobus. Un frontale terrificante dopo del quale Rudisha è stato trasportato immediatamente in ospedale dal quale è stato dimesso dopo poche ore, a seguito degli accertamenti che hanno escluso lesioni.

“Sto bene, grazie per le vostre preghiere e soprattutto grazie a Dio per aver risparmiato me e tutti gli altri coinvolti in questo incidente. Grazie anche alla gente che si è fermata a soccorrermi e mi ha aiutato a uscire dalla macchina in seguito all’incidente“, ha scritto il 30enne sui social.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo