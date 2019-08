Atletica – Alessia Trost torna in gara al meeting di Schifflange

Atletica, Trost domenica in Lussemburgo nell’alto

Di nuovo in gara Alessia Trost. L’azzurra è attesa a un altro test agonistico, domenica 18 agosto al meeting di Schifflange, in Lussemburgo. Sette giorni dopo il terzo posto agli Europei a squadre di Bydgoszcz, la portacolori delle Fiamme Gialle va in caccia di ulteriori risposte sulla pedana del salto in alto, per continuare il suo percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). Nella manifestazione continentale, in Polonia, è tornata a superare la quota di 1,94 realizzando così il primato stagionale all’aperto che pareggia quello indoor, con cui aveva già timbrato lo standard di iscrizione per la rassegna iridata. La 26enne friulana sarà impegnata dalle ore 16.30 in una sfida che vedrà in azione anche Erika Furlani: seconda agli Assoluti di Bressanone, proprio alle spalle della Trost, la 23enne delle Fiamme Oro a Rieti ha saltato 1,86 all’inizio di giugno. Nella cittadina lussemburghese, annunciati al via inoltre Joyce Mattagliano (Esercito) sugli 800 metri, Ossama Meslek(Atl. Vicentina) nei 1500 e l’astista Elisa Molinarolo (Aristide Coin Venezia 1949).

