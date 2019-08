Premier League, l’Arsenal debutta contro il Newcastle: Ozil e Kolasinac non convocati per motivi di… sicurezza

I Gunners hanno fatto sapere che i due giocatori non prenderanno parte al match con i Magpies per motivi di sicurezza

Mesut Ozil e Sead Kolasinac non parteciperanno al match tra Arsenal e Newcastle, in programma nella prima giornata di Premier League. I due giocatori non sono stati convocati da Unai Emery per motivi di sicurezza, visto il loro coinvolgimento nell’aggressione avvenuta lo scorso 25 luglio.

Due malviventi avevano provato con dei coltelli a rubare l’auto del tedesco, prima di essere messi in fuga dal bosniaco, pronto ad affrontarli. In riferimento a questa storia, l’Arsenal ha fatto sapere che “Mesut Ozil e Sead Kolasinac non faranno parte della squadra a causa di nuovi problemi di sicurezza su cui sta indagando la polizia. Stiamo lavorando con le forze dell’ordine e stiamo dando ai nostri giocatori e alle loro famiglie tutto l’aiuto necessario. La sicurezza è la nostra priorità Abbiamo preso questa decisione dopo averne parlato con i giocatori, speriamo di reintegrarli prima possibile. L’Arsenal non farà altri commenti su questo argomento“.

