Un weekend ricco di sport su Dazn: come vedere Milan-Brescia e tanto altro

Da non perdere nel weekend di Dazn l’esordio casalingo del Milan di Giampaolo contro il Brescia. Gli altri due match di Serie A TIM in esclusiva sulla piattaforma di streaming saranno Udinese – Parma e Atalanta – Torino

Secondo appuntamento da non perdere su DAZN con le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT, prima della pausa per gli impegni delle Nazionali in vista degli Europei 2020.

La seconda giornata di Serie A TIM su DAZN (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis) si apre sabato sera alle 18:00 con il Milan di Giampaolo, che dopo il passo falso di Udine, cercherà di riscattarsi affrontando in casa un Brescia carico dopo la vittoria contro il Cagliari. Il pre e post partita, in diretta da San Siro, vedrà come protagonisti Diletta Leotta e Mauro Camoranesi.

Domenica, invece, doppio appuntamento serale in programma alle 20:45: l’Udinese, dopo la vittoria in casa contro i rossoneri affronterà il Parma al Tardini, mentre Atalanta e Torino, determinate a raggiungere di nuovo un posto in Europa, proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere nella prima giornata, che le ha viste entrambe vittoriose.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre anche tutte le partite del secondo turno di Serie BKT, tra cui l’anticipo tra Chievo Verona ed Empoli (venerdì alle 21:00) (PER POTERLA VEDERE BASTERA’ ATTIVARE LA PROVA GRAUITA DI UN MESE), la sfida tra la Cremonese di Rastelli e il Virtus Entella (sabato alle 21:00) e il posticipo serale tra il Frosinone di Alessandro Nesta e l’Ascoli (domenica alle 21:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga spagnola, Ligue 1 francese, EFL Championship, Eredivisie, MLS e J1 League giapponese, spiccano Metz – PSG (venerdì alle 20:45), Osasuna – Barcellona (sabato alle 17:00) e Villareal – Real Madrid (domenica alle 21:00).

Valuta questo articolo