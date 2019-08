Altro che ciclismo! Agli Europei la sfida è tra… auto: ammiraglie come Verstappen e Leclerc, clamoroso fuori pista [VIDEO]

Agli Europei di ciclismo 2019 una sfida che ricorda le battaglie in pista tra Leclerc e Verstappen: ammiraglia norvegese clamorosamente fuori pista

E’ in corso in Olanda, ad Alkmaar la prova elite uomini degli Europei di Ciclismo 2019. Diversi italiani in gara, tra cui il campione in carica Trentin ed Elia Viviani, ma a circa 70 km dal traguardo finale ad attirare l’attenzione è stato un curioso episodio. Gli Europei di ciclismo si sono infatti trasformati in una gara di… Formula 1: la sfida tra ammiraglie ha ricordato tanto le bagarre in pista tra Verstappen e Leclerc.

Nel dettaglio, l’ammiraglia norvegese, intenta ad inseguire il suo ciclista Alexander Kristoff, ha visto la sua traiettoria chiusa da una vettura rivale, che l’ha costretta ad uscire clamorosamente fuori strada.

Blir trangt om plassen i bilkøen iblant også. #EuroRoad19 pic.twitter.com/WZcOjZu8yx — Knut Andreas Lone (@knut_lone) August 11, 2019

