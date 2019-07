Zenit, il commosso saluto di Marchisio: “mi avete fatto emozionare in un periodo non facile”

L’ex giocatore della Juventus ha saluto il club russo, con cui ieri ha risolto ufficialmente il proprio contratto

Claudio Marchisio lascia lo Zenit San Pietroburgo, chiudendo ufficialmente un capitolo importante della propria carriera. Ieri il club russo ha ufficializzato l’addio del Principino, giunto dalla Juventus all’inizio della scorsa stagione.

Sui social, il centrocampista italiano ha voluto salutare la sua ormai ex società, postando un messaggio commovente: “mi avete fatto emozionare in un periodo non facile della mia vita. Mi avete fatto sentire importante, mi avete accolto bene e mi avete scaldato il cuore. Grazie! Forza Zenit oggi e sempre“.

