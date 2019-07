Zenit, Marchisio lascia ufficialmente il club russo: risoluzione consensuale per il centrocampista italiano

Il club di San Pietroburgo ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Claudio Marchisio, che conclude così la sua esperienza in Russia

L’esperienza di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo è giunta al capolinea, il club russo infatti ha ufficializzato sul proprio sito la risoluzione consensuale con il centrocampista italiano.

Proprio mentre l’ex Juve postava su Instagram le foto dei suoi allenamenti in palestra, la società ha diramato una nota con cui ha sancito l’addio a Marchisio: “il club conferma che il contratto con Claudio Marchisio è stato risolto consensualmente. Lo Zenit ringrazia il giocatore per il tempo trascorso con il club e gli augura tutto il meglio per il futuro“.

Valuta questo articolo