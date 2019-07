Nuova avventura per Yaya Touré, l’ivoriano vola in Cina: giocherà in… Serie B con il Qingdao Huanghai

Il centrocampista ivoriano ha accettato l’offerta del Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda serie cinese

Nuova avventura per Yaya Touré, il centrocampista ivoriano ha firmato un nuovo contratto con il Qingdao Huanghai, club che milita nella seconda serie cinese.

Smentite dunque le indiscrezioni che lo volevano prossimo al ritiro dopo l’addio all’Olympiacos dello scorso dicembre, l’ex giocatore del Manchester City riparte dall’Asia, spiegando la sua scelta in maniera chiara: “sin dall’inizio della carriera, ho sempre amato le sfide e ora ho deciso di iniziare questa nuova avventura e scrivere un’altra pagina di storia con il Qingdao Huanghai Football Club, un club giovane e molto eccitante con un grande potenziale e con cui condividiamo la stessa filosofia. Sarà un grande onore per me crescere e avere successo con questo club! Sono molto felice di far parte della famiglia Huanghai qui a Qingdao, in Cina. Il proprietario del club, il signor Wang, e tutti mi fanno sentire a casa. Anche i fan sono stati fantastici e mi hanno dimostrato grande affetto“.

