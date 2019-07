WWE in Italia – Ecco il motivo dell’annullamento delle date di Firenze e Milano

Annullate le date della WWE a Firenze e Milano, rispettivamente del 3 e 4 novembre 2019: conflitti di programmazione nel tour alla base della decisione

Brutte notizie per tutti i fan italiani della WWE. Le date di Firenze e Milano sono state ufficialmente cancellate. I due spettacoli, che si sarebbero dovuti svolgere rispettivamente il 3 e 4 novembre 2019, sono stati annullati a causa di conflitti di programmazione nel tour WWE e non è ancora chiaro se verranno rimpiazzati da altre date nelle quali il tour europeo farà tappa in Italia.

Di seguito il comunicato della ‘D’alessandro e Galli’ che fa luce sulla vicenda:

La D’alessandro e Galli è spiacente di comunicare che gli spettacoli WWE LIVE previsti a Firenze ed Assago (MI) il 3 e 4 Novembre 2019 sono stati annullati a causa di conflitti di programmazione nel tour WWE. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presso il punto vendita di acquisto entro e non oltre il 6 Dicembre 2019. Invitiamo comunque a provvedere con la richiesta di rimborso in anticipo rispetto al termine indicato, al fine di permettere un più rapido svolgimento per le operazioni di riaccredito dell’importo speso. Chi ha acquistato i biglietti online riceverà un’e-mail da TicketOne, unico circuito di biglietteria autorizzato per questi eventi, con le informazioni su come procedere per ottenere il rimborso. I biglietti, se non rimborsati, NON potranno essere utilizzati per altri spettacoli futuri. Ci scusiamo per l’inconveniente e speriamo di poter annunciare presto nuovi appuntamenti WWE in Italia!

