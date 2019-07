WTA Washington – Ottimo debutto per Camila Giorgi, l’azzurra stende in due set l’americana Vickery

La tennista italiana supera agevolmente il primo turno del torneo di Washington, battendo l’americana Vickery con il punteggio di 6-2, 7-5

Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo WTA di Washington, la tennista azzurra supera agevolmente il turno d’apertura battendo la statunitense Vickery con il punteggio di 6-2, 7-5. Nessun problema per la numero 62 del ranking, che chiude la contesa in poco meno di un’ora e mezza soffrendo solo nel secondo parziale, dopo aver vinto agevolmente il primo. Nel secondo turno del torneo americano, Camila Giorgi affronterà la svedese Peterson, abile a sorprendere in due set Sloane Stephens.

