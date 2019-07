WTA San Jose – Azarenka batte Tan e vola agli ottavi: Venus Williams ko contro Mattek-Sands

Vika Azarenka supera in due set Harmony Tan e vola agli ottavi del WTA di San Jose: Venus Williams sconfitta nel derby USA da Bethanie Mattek-Sands

Due campionesse Slam in campo nella notte italiana sul tennis court del WTA di San Jose. Vika Azarenka, numero 38 al mondo, ha sconfitto senza troppi problemi la francese Harmony Tan, arrivata nel main draw dalle qualificazioni. La tennista bielorussa si è imposta sulla numero 244 al mondo in due set, vinti 2-6 / 4-6.

Destino diverso per Venus Williams, sconfitta ai sedicesimi nel derby americano contro Bethanie Mattek-Sands, tennista che, in seguito ad un brutto infortunio patito diversi mesi fa, è scivolata in 674ª posizione nel ranking femminile, posto che comunque non ne rispecchia il talento. Venus Williams si è arresa dopo 2 ore e 23 minuti al terzo set 7-6 (7-4) / 3-6 / 1-6.

