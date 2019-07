WTA Palermo – Martina Trevisan eliminata al primo turno, la francese Cornet ribalta l’azzurra in tre set

La tennista italiana vince il primo set salvo poi farsi rimontare dalla propria avversaria, che stacca così il passo per il secondo turno

Martina Trevisan esce di scena al primo turno del torneo WTA di Palermo, perdendo in tre set contro la francese Cornet. La tennista italiana non riesce a difendere il set di vantaggio ottenuto in avvio di partita, cedendo alla propria avversaria con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1 dopo due ore e quarantanove minuti di gioco. Nel prossimo turno l’atleta transalpina se la vedrà con la Friedsam, riuscita a superare senza problemi all’esordio la Voegele.

