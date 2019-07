WTA Palermo – Esordio positivo per Paolini: asfaltata in due set la tedesca Siegemund

Jasmine Paolini trionfa all’esordio al torneo WTA di Palermo: la tedesca Siegemund ko in due set

Esordio con vittoria per Jasmine Paolini al primo turno del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in scena sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. L’azzurra ha eliminato all’esordio la tedesca Siegemund, numero 72 del ranking mondiale, col punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 25 minuti di gioco. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana al secondo turno sfiderà la vincitrice della sfida tra Mrdeza e Begu.

Valuta questo articolo