WTA Palermo – Errani eliminata all’esordio: la romagnola cede all’ungherese Stollar

Sara Errani subito ko al torneo WTA di Palermo: l’azzurra eliminata dalla lucky loser Stollar

Esordio amaro per Sara Errani al “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano. La tennista italiana è uscita subito di scena, cedendo all’ungherese Fanny Stollar, ripescata come lucky loser dopo il forfait di Martina Di Giuseppe. L’azzurra è stata eliminata dopo un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 3-6, 6-4.

