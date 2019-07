WTA Palermo – Bertens ai quarti di finale: Krunic ko in due set

Kiki Bertens trionfa a Palermo: l’olandese ai quarti di finale del torneo italiano, battuta in due set Krunic

Sorride Kiki Bertens a Palermo: la tennista olandese numero 5 del ranking WTA ha trionfato agli ottavi di finale, battendo in due set la rivale Krunic. Bertens ha trionfato in un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-1. L’olandese stacca dunque il pass per i quarti di finale, nei quali sfiderà la vincente della sfida tra Begu e Paolini.

