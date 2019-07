WTA Palermo – Kiki Bertens al secondo turno senza faticare, asfaltata la georgiana Gorgodze

La tennista olandese si impone con il punteggio di 6-0, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco, staccando il pass per il secondo turno

Tutto facile per Kiki Bertens nel primo turno del “30° Palermo Ladies Open”, torneo Wta 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Club del capoluogo siciliano.

La tennista olandese, numero 5 del ranking WTA e prima testa di serie del seeding, non lascia scampo alla georgiana Gorgodze, asfaltandola con il punteggio di 6-0, 6-1 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Al secondo turno la Bertens se la vedrà con la Krunic, abile a superare in due set l’italiana Pieri.

