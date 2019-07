WTA Palermo – Bertens in finale, Badosa ko in due set: l’olandese sfida Teichman per il titolo

Kiki Bertens vola in finale nel torneo WTA di Palermo: l’olandese manda al tappeto Badosa

Ottima prestazione di Kiki Bertens in semifinale al torneo WTA di Palermo: l’olandese numero 5 del ranking mondiale ha eliminato la spagnola Badosa in due set. Bertens ha trionfato in un’ora e 37 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 7-5. 13ª finale in carriera per l’olandese, che ha avuto qualche problema a chiudere l’incontro, riuscendoci soltanto all’ottavo match-point al termine di un dodicesimo game durato oltre 10 minuti. L’olandese si giocherà la finale per il titolo del del “Palermo Ladies Open”, torneo WTA International da 250mila dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano contro la svizzera Teichman.

