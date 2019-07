WTA Losanna – Trevisan eliminata al primo turno: Cornet trionfa in 2 set

Martina Trevisan ko all’esordio a Losanna: l’azzurra cede alla francese Cornet in due set

Esordio amaro per Martina Trevisan nel “Ladies Open Losanna”, torneo Wta International dotato di un montepremi pari a 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa della Svizzera. La tennista italiana ha ceduto al primo turno alla francese Cornet con un doppio 6-4 dopo un’ra e 38 minuti di gioco. La francese numero 48 al mondo adesso dovrà fare i conti con un’altra italiana, Jasmine Paolini.

