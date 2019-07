WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe supera il primo turno: battuta al tie-break Lepchenko

Buona la prima per Martina Di Giuseppe: la romana ha trionfato al primo turno del torneo WTA di Bucarest

Ottimo esordio per Martina Di Giuseppe al torneo WTA di Bucarest. La tennista italiana, dopo la sospensione di ieri, è tornata in campo oggi per completare il primo turno del “BRD Bucarest Open”, torneo Wta International dotato di un montepremi pari 250mila dollari in corso sui campi in terra rossa della capitale della Romania.

Una splendida vittoria per la 28enne romana, che ha sconfitto al tie break la statunitense Varvara Lepchenko. Il match è terminato dopo due ore e 23 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 1-6, 6-7. Al secondo turno Di Giuseppe dovrà fare i conti con Kidermetova.

Valuta questo articolo