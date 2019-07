WTA Bucarest – Martina Di Giuseppe avanza ai quarti di finale, la russa Kudermetova costretta al ritiro

Con un pizzico di fortuna, l’atleta italiana stacca il pass per i quarti di finale del torneo di Bucarest dove troverà la ceca Krejcikova

Martina Di Giuseppe stacca a sorpresa il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Bucarest, la tennista azzurra avanza con un pizzico di fortuna, sfruttando il ritiro della russa Kudermetova. Dopo aver perso il primo set in maniera abbastanza netta con il punteggio di 6-2, l’italiana si riprende nella seconda frazione andando a servire per pareggiare i conti. Prima del punto decisivo però, l’avversaria alza bandiera bianca, permettendo così alla numero 211 del mondo di volare ai quarti, dove affronterà la ceca Krejcikova.

