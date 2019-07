Wrestling, amore e gelosia! Becky Lynch a SportFair: “vi racconto quando Lacey Evans ha flirtato con Seth Rollins”

Becky Lynch ha rilasciato un’intervista a SportFair nella quale ha parlato della sua relazione con Seth Rollins e di cosa abbia provato quando, sul ring di Extreme Rules, Lacey Evans abbia provato a flirtare con il suo ragazzo

Qualche giorno fa, Becky Lynch ha postato una foto su Instagram che la ritrae seduta sul Trono di Spade, con la cintura WWE. Un’immagine che descrive perfettamente la rossa irlandese, in qualità di ‘regina’ della divisione femminile, o quantomeno di quella di RAW.

La ‘LassKicker’, da oltre un anno a questa parte, è fra le superstar più seguite e tifate da parte del WWE Universe, è stata il volto di punta della ‘Rivoluzione Femminile’, nonché la prima donna (insiema Charlotte Flair e Ronda Rousey) a disputare un main event a WrestleMania, match nel quale ha vinto le cinture di RAW e SmackDown (prima atleta a detenerle in contemporanea). Lotta alla pari con i colleghi uomini, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e si fa chiamare ‘The Man’, il tutto senza perdere la propria femminilità, in grado di far girare la testa al collega Seth Rollins, con il quale intrattiene una relazione da diversi mesi, argomento finito al centro anche di alcune storyline WWE.

Nella conferenza stampa di presentazione di Summerslam, Becky ha ammesso di essere stata alquanto ‘in apprensione’ dal dover porre la propria relazione davanti ad una telecamera (in mondovisione!), non tanto per una questione di privacy, quanto per la seccatura di dover continuamente spostare l’attenzione dal gossip al wrestling lottato. Dividere il ring con Seth Rollins e trasformare il match contro Lacey Evans e Baron Corbin è stata una ‘badass fight’, in pieno stile Becky, quindi tutto sommato l’esperimento è riuscito alla grande. Eppure, quando Lacey Evans ha cercato di flirtare con Seth, Becky si è armata di kendo stick e l’ha conciata per le feste!

Intervistata ai microfoni di SportFair, Becky ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda: “cosa ho provato quando Lacey Evans ha cercato di flirtare con Seth? Non è una di quelle cose che rispetto, ma non ero concentrata su questo aspetto. Quello che mi interessava era trovare il modo di mantenere il mio titolo (il mixed tag-team match metteva in palio il Titolo Universale e quello di Campionessa femminile di RAW). Lacey può provare a fare tutto quello che vuole, provare a mandare qualsiasi messaggio vuole, qualsiasi cosa creda sia furba, ma che io penso sia stupida. Ho una bella relazione, non ero preoccupata di nulla. Durante il match abbiamo lottato fianco a fianco con Seth, cercando di vincere, e così è stato”.

Gelosia o meno, Lacey Evans avrà imparato la lezione: guai a toccare l’uomo di ‘The Man’.

