Wimbledon – Tutto facile per la Wozniacki, la danese accede al terzo turno stendendo la russa Kudermetova

La tennista danese non lascia scampo all’avversaria russa, superandola in scioltezza con il punteggio di 7-6,6-3

Caroline Wozniacki stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La danese non lascia scampo a Veronika Kudermetova, superandola nettamente con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco.

Un match rimasto in bilico solo nella prima frazione vinta al tie-break, prima che la numero 19 del ranking WTA prendesse in mano le redini della partita per chiudere la contesa e volare al terzo turno, dove affronterà la Zhang.

Valuta questo articolo