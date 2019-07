Wimbledon – Verdasco spezza il sogno di Fabbiano, l’azzurro perde in 3 set e fallisce l’accesso agli ottavi

Il tennista azzurro non riesce a superare il terzo turno di Wimbledon, perdendo nettamente contro Verdasco in tre set

Termina al terzo turno l’avventura di Thomas Fabbiano al torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista italiano non può nulla al cospetto di Fernando Verdasco, che riesce ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6 (1), 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco.

Termina così ad un passo dagli ottavi di finale la favola del numero 89 del ranking ATP, costretto ad alzare bandiera bianca davanti all’esperienza dello spagnolo, che nel prossimo turno affronterà il vincitore del match tra Medvedev e Goffin.

